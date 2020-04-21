Рязанские полицейские сняли клип про самоизоляцию на песню КиШа

18:21, 21 апреля 2020, ПАИ

Рязанские полицейские весьма творчески решили подойти к марафону #ОставайтесьДома и сняли целый клип с песней про самоизоляцию, перепев на новый лад песню известной панк-группы «КиШ» «Лесник».

Как сообщается в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Полиция Рязани», артисты культурного центра УМВД решили поддержать Всемирный творческий челлендж и написать песню о том, как рязанская полиция борется с пандемией и нарушителями режима самоизоляции.

«Взяв за основу известную композицию группы «Король и Шут» «Лесник», сотрудники Культурного центра написали слова песни, раскрыв подробно методы борьбы с нарушителями ограничительных мер самоизоляции, в которой напомнили рязанцам о необходимости неукоснительного соблюдения профилактических мер недопущения распространения коронавирусной инфекции», - сообщается в соцсети.

Видеоролик полиция разместила в соцсети и на «Ютубе», где он уже собрал 17 тысяч просмотров.

Члены Общественного совета при УМВД России по Псковской области тоже поддержали гражданских активистов страны, которые запустили онлайн-флешмоб «Останемся дома», призывающий жителей максимально ограничить свое пребывание в людных местах, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции.