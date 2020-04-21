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Общество

Ремонт улицы Черняховского начался в микрорайоне Псковкирпич

Фото комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Ремонт улицы Черняховского в рамках проекта «Улица Победы» начался в микрорайоне Псковкирпич, сообщили Псковскому агентству информации в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Работы проходят в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Объект также вошел в федеральный проект «Улица Победы», который приурочен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Фото комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Протяженность участка составляет 881 метр. Рабочим предстоит отфрезеровать старый слой дорожного покрытия, устроить выравнивающий и верхний слои асфальтобетонного покрытия, установить две искусственные дорожные неровности.

При фрезеровании используется электронная система нивелирования, которая позволяет придать дороге необходимый поперечный уклон. Это делается для того, чтобы с проезжей части отводилась вода.

Работы планировалось завершить к 20 июля, однако подрядчик обещает справиться за две недели. Сумма контракта составила около 6,3 млн рублей. Средства выделены из федерального и областного бюджетов.

Фото комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Иван Данилович Черняховский (1906-1945) – советский полководец, генерал армии, дважды Герой Советского Союза. В годы Великой Отечественной войны командовал танковым корпусом на Воронежском фронте, 60-й армией, а с 1944 года – 3-м Белорусским фронтом, который под его командованием успешно участвовал в Белорусской операции.

В рамках проекта «Улица Победы» в этом году планируется привести в нормативное состояние улицы, проспекты или площади, названные в честь Дня Победы или героев войны. В перечень таких объектов в Псковской области вошли 13 улиц.

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