Михаил Мартынов: Ожидается новая поставка защитных костюмов для медиков

21:11, 21 апреля 2020, ПАИ

Очередная поставка защитных костюмов и щитков для медицинских работников ожидается в ближайшее время. Как пишет газета «Великолукская правда. Новости», об этом сообщил главный врач Псковской станции скорой медицинской помощи Михаил Мартынов на встрече с сотрудниками Великолукской ССМП 21 апреля.

«Мы понимаем вашу озабоченность в части обеспеченности средствами индивидуальной защиты. Постараемся вас максимально ими обеспечить», - подчеркнул Михаил Мартынов и напомнил, что губернатор региона Михаил Ведерников поручил обеспечить месячным запасом средств индивидуальной защиты медиков станций скорой помощи региона.

Кроме этого, Михаил Мартынов рассказал, что на новую спецодежду для работников скорой требуется 4,2 млн рублей. «На данный момент со всех подразделений собрана вся необходимая информация. Администрацией области изыскиваются средства для приобретения требуемого количества спецодежды», - пояснил главный врач.

На встрече с руководителем сотрудники Великолукской ССМП поинтересовались президентскими выплатами в размере 25 и 50 тысяч рублей. «Как только федеральные средства поступят в регион, они будут выплачены», - заверил Михаил Мартынов.

В рамках указа губернатора региона Михаила Ведерникова работники Великолукской станции скорой помощи получили двойную зарплату.