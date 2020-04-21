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Общество

До 500 зараженных коронавирусом ожидается в Псковской области на пике эпидемии

Эфир итоговой программы Стаса Натанзона на «Россия 24»

На пике эпидемии коронавирусной инфекции в Псковской области ожидается до 500 инфицированных. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в прямом эфире итоговой программы Стаса Натанзона на «Россия 24».

По словам губернатора, пик эпидемии коронавируса ожидается в первые две недели мая, поэтому ограничительные карантинные меры сохранятся в регионе и в мае.

Эфир итоговой программы Стаса Натанзона на «Россия 24»

В связи с тем, что в регион приехали больше 100 тысяч дачников из столиц, увеличив население региона, количество коек для зараженных коронавирусом будет увеличено с 313 до 600, сообщил Михаил Ведерников.

По состоянию на 21 апреля коронавирус в Псковской области подтвержден у 62 человек.

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