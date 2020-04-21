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Общество

Глава Пушкиногорского района призвал жителей оставаться дома

Александр Баранов. Фото газеты «Пушкинский край»

Глава Пушкиногорского района Александр Баранов призвал жителей и гостей муниципалитета оставаться дома из-за пандемии коронавирусной инфекции, пишет газета «Пушкинский край».

«Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в регионе, по данным губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, продолжает оставаться напряжённой., – отметил он. – Количество заболевших растёт».

Александр Баранов напомнил, что заражённые появились не только в Пскове и Великих Луках, но и в Псковском, Печорском, Гдовском, Плюсском, Дедовичском, Себежском, Стругокрасненском, Пыталовском, Опочецком, Островском и Новоржевском районах.

«Дорогие мои! Прошу Вас – берегите себя! По возможности оставайтесь дома. При выходе на улицу, в разрешённых случаях, в том числе в магазин и аптеку, соблюдайте, пожалуйста, дистанцию. Ограничьте передвижение на транспорте. Постарайтесь пока никуда не ездить без острой необходимости», – сказал глава района.

Александр Баранов призвал уделить особое внимание пожилым и одиноким людям. «Пик заболеваемости ещё не пройден. Сегодня всем нам лучше перестраховаться. Верю, что мы преодолеем эту напасть. Оставайтесь дома! Берегите своё здоровье, своих близких, соседей и друзей», – добавил он.

В Псковской области коронавирус подтвержден у 62 человек.

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