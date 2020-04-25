Житель Пскова предлагает купить у него метеорит за 2,5 млн рублей

07:39, 24 апреля 2020, ПАИ

Житель Пскова предлагает купить у него метеорит за 2,5 млн рублей. Сообщение о продаже «небесного камня» он разместил на известном сайте объявлений в сети.

В описании «лота» говорится: «Прoдам, предпoложитeльно, большой кусoк метeоpитa. Неопознанный камeнь имeeт мaгнитныe cвойства. Видны cлeды плавления и свищи, еcть непонятные углубления. Состaв: жeлезo, кoбальт, никель. Облoмок отнoсится к метеoритам oт рaзрушившихся, мёpтвых плaнeт. Прoвepкa данногo придметa былa тoлько на eго coстав. Размеры: длина - 11,5 см, высота - 6,5 см, ширина - 8 см. Вес 3 кг».

В заключение отмечается, что «цена договорная», однако точную сумму предприимчивый продавец всё-таки предпочёл указать.

Несколькими днями ранее тот же пользователь разместил объявление о продаже двух метеоритов поменьше: каждый из них весит около 300 граммов. За эти небесные тела пскович просит 1000 рублей, но не уточняет - сразу за оба или только за один фрагмент.

В этом случае описание дано более лаконичное: «Продам два фрагмента от железокаменного метеорита. Вес 300 гр. Цена договорная».