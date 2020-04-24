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Александр Козловский рассказал, как построена его работа во время пандемии

Депутат Государственной думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в рамках проекта «Дистанционка» в прямом эфире ПАИ-live 24 апреля рассказал, как построена его работа во время пандемии коронавируса.

По его словам, сейчас он находится в Великих Луках и работает в Псковской области. Он подчеркнул, что в этот весенний период в Госдуме должен был быть отпуск, но было решено в этом году работать на местах в регионах.

Александр Козловский также отметил, что идет работа непосредственно с избирателями. «По необходимости всегда готовы собраться на пленарку по коронавирусу. Уже приняли много законопроектов, которые направлены на поддержку граждан во время коронавируса», - добавил депутат Госдумы.  

По последним данным, в Псковской области коронавирусную инфекцию COVID-19 подтвердили у 93 пациентов. 

 

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