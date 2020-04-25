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Общество

Депутат Госдумы просит псковичей серьёзно отнестись к ситуации с коронавирусом

Депутат Государственной думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский просит псковичей серьёзно отнестись к ситуации с коронавирусом. С таким призывом он выступил в эфире ПАИ-live 24 апреля.

«Все призывы к самоизоляции звучат не просто так. У нас скачок 20 человек за сутки, надеюсь, что больше таких скачков не будет. И это наша вина, что мы не соблюдаем рекомендации, которые нам дают», - подчеркнул Козловский, добавив, что люди должны осознавать угрозу, которую могут нести для окружающих.

«У губернатора, конечно, очень сложная ситуация, ведь именно он принимает решения относительно уровня ограничений, относительно того, насколько жёсткими они будут», - отметил депутат.

В заключение Александр Козловский попросил жителей Псковской области не выходить из дома без надобности и общаться друг с другом удалённо. 

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