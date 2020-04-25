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Общество

Мы не делаем большого пиара на пандемии - Александр Козловский

«Единая Россия» не делает на пандемии коронавирусной инфекции большого пиара. Об этом сообщил депутат Государственной думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в рамках проекта «Дистанционка» в прямом эфире ПАИ-live 24 апреля.

«Сегодня мы ни в коем случае не делаем из всего этого какого-то большого пиара», – отметил гость эфира. По его словам, единороссы проводят «громадную работу» в условиях коронавируса и оказывают помощь гражданам вместе с администрацией региона. «Почему мы не должны об этом говорить?» – задался вопросом депутат.

Он напомнил, что его новоржевские коллеги уже несколько дней обрабатывают улицы – партия выделила на это деньги. «Помогаем как можем. Зачастую очень важно внимание, которое оказываем людям», – пояснил Александр Козловский.

«Мои родители, супруга, дети находятся на самоизоляции. Общаюсь с ними и понимаю, насколько им сложно находиться одним», – добавил парламентарий.

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