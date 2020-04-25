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Общество

Система образования Псковской области примет участие в Московском международном салоне образования

Система образования Псковской области примет участие в Московском международном салоне образования (далее – ММСО, Салон), который пройдет в запланированные ранее сроки с 26 апреля по 8 мая 2020 года в новом онлайн-формате. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Программа мероприятия включает в себя проведение форума «ММСО-стрим» и Виртуальной выставки «Интерактивная карта индустрии образования», в рамках которых состоятся 200 мероприятий, примут участие до 1000 экспертов и спикеров сферы образования России, представителей государственных институтов и деловых кругов. Комитет по образованию Псковской области в рамках Соглашения о сотрудничестве с АНО «Дирекция ММСО» выступит в качестве регионального партнера Салона и примет участие в деловой программе «Час региона» и виртуальной выставке.

На круглом столе в рамках спецпроекта «ММСО РЕГИОНЫ» спикерами будет представлен опыт по наиболее актуальным для системы образования области темам: механизмы взаимодействия регионального комитета с муниципальными системами образования и подведомственными учреждениями, функционирование и развитие системы в условиях реализации национального проекта «Образование», вызовы дистанционного образования и др.

ММСО-2020 является платформой для коммуникации всех участников экосистемы образования, которая отвечает на основные вызовы и вопросы глобальной повестки в условиях быстро меняющегося и развивающегося мира. Принять участие в мероприятиях ММСО в качестве посетителей смогут все заинтересованные: представители государственной власти, бизнеса, педагогического сообщества, родительской общественности, обучающиеся образовательных организаций.

Подробная информация о Салоне размещена на сайте.

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