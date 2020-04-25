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Общество

МФЦ начал приём оплаты государственной пошлины во всех отделах Псковской области

Все отделы Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Псковской области для удобства посетителей начали принимать оплату государственной пошлины непосредственно при подаче документов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Ранее при обращении в Многофункциональный центр необходимо было оплатить государственную пошлину заранее. Для этого многим требовалась дополнительная консультация, поэтому заявителям приходилось посещать МФЦ несколько раз.

Пилотное внедрение системы приема оплаты платежей непосредственно при подаче документов началось в ноябре прошлого года. Постепенно происходило последовательное подключение всех отделов к этому сервису.

«Тестирование завершилось успешно, и на сегодняшний день во всех отделах Псковской области работают терминалы по приему платежей по карте. Системы оплаты внедрены непосредственно на рабочих местах специалистов, и так как данные полностью заполняются сотрудником МФЦ, то это позволяет значительно сократить время заявителя и минимизировать количество допускаемых ошибок. Задача по внедрению системы оплаты для многофункциональных центров стояла крайне остро и на сегодняшний день решена в полном объеме. По результату мониторинга будут приниматься решения об увеличении количества окон по приему платежей. Так, в центральном отделе города Пскова уже принято решение, что терминалом оплаты будет оснащено каждое окно, принятие аналогичного решения по другим отделам будет продиктовано востребованностью данного функционала», - сообщила директор МФЦ региона Екатерина Ершова.

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