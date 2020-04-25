Пскович-путешественник Виктор Верёвкин в свои 70 лет покорил льды Байкала на велосипеде

11:36, 24 апреля 2020, ПАИ

Известный псковский путешественник Виктор Верёвкин продолжает покорять новые вершины. В прошлом году он забрался на Эльбрус, а нынче рассекал льды Байкала на велосипеде. Об этом Псковскому агентству информации рассказал сам путешественник.

«Мы были на Байкале с 14 по 22 марта, до всей пандемии – об ограничительных мерах услышали уже там. До этого никогда не пробовал кататься по льду на велосипеде. Ездил на обычном велосипеде с шипованной резиной. Понравилось, но было не просто. По льду-то хорошо кататься, а когда снег сантиметров пять – уже очень тяжело. Чистого льда было не очень много, так что трудности были солидные», - рассказал Виктор Верёвкин.

Путешественник приехал на Байкал не один, а с группой таких же экстремалов. На самолете долетели до Иркутска, затем на микроавтобусе – до турбазы.

«Очень впечатлил лед, он на Байкале был разный: красивый голубой, и черный, и волнистый, по-разному замерзал – и гладкий был, и как ежик, всякий. Особенно тяжело ездить возле островов, обычно там расширяется при нагревании камень, трещины идут – но все обходилось», - поделился впечатлениями Виктор Верёвкин.

На Байкале он развернул три флага, которые взял с собой: Псковской области, Команды-2018 и Знамя Победы. Кстати, Виктору Верёвкину недавно исполнилось 70 лет, а путешествует он уже десять лет - как вышел на пенсию.