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Общество

Акция под лозунгом «Будущее начинается сегодня!» стартовала в Псковской области

Акция под лозунгом «Будущее начинается сегодня!» стартовала в Псковской области. Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области.

В Псковской области был дан старт акции «Почему я веду здоровый образ жизни?» под лозунгом «Будущее начинается сегодня!». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Профилактическая акция будет проходить 24 по 29 апреля. Инициатором акции выступили управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области, администрация Псковской области и общественная организация «Дети - наше будущее». Целью мероприятия является популяризация ЗОЖ и формирование антинаркотического мировоззрения среди подростков и молодежи.

Неравнодушные жители региона могут представить свои фото и видео на заданную тематику. По результатам будет подготовлен видеоролик. Материалы принимаются до 29 апреля на почту ukonpskov@mail.ru.

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