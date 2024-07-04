Михаил Ведерников поблагодарил региональных омбудсменов за соблюдение и защиту прав жителей Псковской области

19:31, 04 июля 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провёл традиционную ежегодную встречу с региональными омбудсменами сегодня, 4 июля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Глава региона отметил, что институт уполномоченных является значимой структурой, которая достаточно эффективно отстаивает интересы жителей региона. «Об этом говорит и количество обращений ко всем уполномоченным. Защита прав человека – одна из главных задач, прописанных в Конституции. Защита прав и интересов детей всегда находится в сфере особого внимания нашего президента и руководителей различных уровней, что особенно важно в Год семьи. Исходя из того количества вызовов, которые стоят перед нашей страной и экономикой сегодня, нам надо предпринимать максимум усилий для защиты и интересов нашего бизнеса», – сказал Михаил Ведерников.

Региональные омбудсмены представили главе региона итоги работы в 2023 году и рассказали о планах. Уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова обратила внимание на сложившийся конструктивный механизм взаимодействия с правительством региона. «В его основе детальный подход к решению системных вопросов и индивидуальных проблем», – подчеркнула она.

Говоря об основных показателях работы, Наталия Соколова рассказала, что 24 % от общего числа обращений к детскому омбудсмену составили семейные вопросы, в шесть раз выросло количество обращений непосредственно от несовершеннолетних, которые сообщали о конфликтных ситуациях в семье и школе. По словам Наталии Соколовой, немало удалось сделать для повышения качества жизни детей-инвалидов и детей с ОВЗ.

«Новым направлением работы стала реализация карты действий уполномоченных по правам ребёнка в субъектах. Работа велась в четырёх направлениях, которые касались социализации детей-сирот, создания пространств для подростков, защиты детей в ситуации беспризорности и решения конфликтов в школьных коллективах», – продолжила Наталия Соколова.

В рамках Года семьи региональный уполномоченный по правам ребёнка предложила организовать областной форум отцов. Глава региона идею поддержал. Он также попросил продолжать уделять должное внимание детям участников специальной военной операции.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылёв проанализировал статистические данные, характеризующие развитие малого и среднего предпринимательства в регионе. «По большей части обращения предпринимателей решаются в досудебном порядке. Количество письменных обращений снизилось, но увеличилось число устных. Практически половина обращений решается в пользу предпринимателей», – отметил Аркадий Мурылёв.

Чаще всего к бизнес-омбудсмену обращались по вопросам проверочных мероприятий контрольно-надзорных органов, размещения нестационарных торговых объектов, а также взаимодействия с налоговыми органами.

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов сообщил, что в прошлом году на 30 % выросло количество обращений от граждан. Вопросы семей военнослужащих-участников СВО решаются в тесном взаимодействии с региональным филиалом госфонда «Защитники Отечества». «Личные права занимают 42 % от всех обращений, затем идут социальные права граждан – 37 %, 14 % – политические права, 6 % – экономические. Меньше всего проблем связано с культурными правами», – добавил он.

Глава региона Михаил Ведерников поблагодарил уполномоченных за конструктивное взаимодействие с правительством и исполнительными органами Псковской области и искреннее желание помочь в поиске оптимальных решений для защиты прав граждан.