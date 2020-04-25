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Общество

В медучреждения Пскова и Великих Лук передано более 20 тысяч масок

Единороссы передали 17 тысяч масок в медицинские учреждения областного центра, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии.

В Псковскую детскую  городскую поликлинику передано 4 тысячи штук, в детскую областную больницу,  Центр профилактики и борьбы со СПИД,  хоспис имени святой Марфы-Марии  и в псковский госпиталь для ветеранов войн - по две тысячи. По тысяче масок доставлено на Станцию переливания крови Псковской области, в областной кожно-венерологический диспансер и областное бюро судебно-медицинской экспертизы. По 500 масок передали Псковской  стоматологической  поликлинике, в областной центр медицинской профилактики, в наркологический диспансер и  ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника».  Доставку масок осуществили волонтеры-партийцы Игорь Тарасов, Александр Скала, Оксана Нани, Полад Исмаилов, Дмитрий Яковлев.

Также маски были переданы в  больницы и диспансеры Великих Лук.  Главному врачу детской городской больницы Татьяне Меньковой заместитель секретаря Великолукского городского местного отделения партии Константин Максимов вручил 3 тысячи масок.

«Пандемия коронавируса – это серьезный вызов, и медики находятся на переднем крае борьбы с инфекцией. Партия медицинских масок призвана защитить медицинский персонал от риска заражения», - отметил  Максимов.

Также партии медицинских масок были переданы и в другие медицинские учреждения Великих Лук: стоматологическую поликлинику, в наркологический и кожно-венерологический диспансеры, детский санаторий «Великолукский» и на Станцию переливания крови. Средства защиты медикам вручили депутаты-единороссы  Великолукской городской Думы Евгений Шумайлов, Дмитрий Белюков и Татьяна Фомченкова.

Как сообщалось ранее, вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак передал Псковской области около 100 тысяч медицинских масок. Защитные средства распределены между учреждениями здравоохранения Псковской области.

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