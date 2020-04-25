В медучреждения Пскова и Великих Лук передано более 20 тысяч масок

11:53, 24 апреля 2020, ПАИ

Единороссы передали 17 тысяч масок в медицинские учреждения областного центра, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии.

В Псковскую детскую городскую поликлинику передано 4 тысячи штук, в детскую областную больницу, Центр профилактики и борьбы со СПИД, хоспис имени святой Марфы-Марии и в псковский госпиталь для ветеранов войн - по две тысячи. По тысяче масок доставлено на Станцию переливания крови Псковской области, в областной кожно-венерологический диспансер и областное бюро судебно-медицинской экспертизы. По 500 масок передали Псковской стоматологической поликлинике, в областной центр медицинской профилактики, в наркологический диспансер и ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника». Доставку масок осуществили волонтеры-партийцы Игорь Тарасов, Александр Скала, Оксана Нани, Полад Исмаилов, Дмитрий Яковлев.

Также маски были переданы в больницы и диспансеры Великих Лук. Главному врачу детской городской больницы Татьяне Меньковой заместитель секретаря Великолукского городского местного отделения партии Константин Максимов вручил 3 тысячи масок.

«Пандемия коронавируса – это серьезный вызов, и медики находятся на переднем крае борьбы с инфекцией. Партия медицинских масок призвана защитить медицинский персонал от риска заражения», - отметил Максимов.

Также партии медицинских масок были переданы и в другие медицинские учреждения Великих Лук: стоматологическую поликлинику, в наркологический и кожно-венерологический диспансеры, детский санаторий «Великолукский» и на Станцию переливания крови. Средства защиты медикам вручили депутаты-единороссы Великолукской городской Думы Евгений Шумайлов, Дмитрий Белюков и Татьяна Фомченкова.

Как сообщалось ранее, вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак передал Псковской области около 100 тысяч медицинских масок. Защитные средства распределены между учреждениями здравоохранения Псковской области.