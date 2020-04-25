Более 330 млн рублей в этом году уже направили на поддержку аграриев Псковской области

11:58, 24 апреля 2020, ПАИ

С начала 2020 года на поддержку производителей сельскохозяйственных товаров региона в рамках государственной программы «Развитие сельского хозяйства Псковской области» было выделено 335 млн рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Большая часть средств — 170 млн рублей — была направлена на субсидирование процентной ставки по инвестиционным кредитам. Также предприятиям АПК региона были выплачены стимулирующая и компенсирующая субсидии в размере около 165 млн рублей.

Согласно компенсирующим субсидиям на поддержку содержания племенного животноводства в регионе аграриям было выделено 50,5 млн рублей, производителям молочной продукции — 40 млн рублей. Кроме того, почти 11 млн рублей АПК Псковской области получил на проведение комплекса агротехнологических работ.

По части стимулирующих субсидий более 60 млн рублей было направлено аграриям региона на прирост производства молока, 3,3 млн рублей — на производство зерновых, зернобобовых и овощей открытого грунта.

До конца апреля аграрным предприятиям Псковской области будет выплачено еще 100 млн рублей, отметил председатель комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области Николай Романов. Всего в рамках государственной программы «Развитие сельского хозяйства Псковской области» псковским аграриям выделено 1,1 млн рублей. В настоящее время ведется прием документов от сельхозтоваропроизводителей для выплаты им средств по стимулирующей и компенсирующей субсидиям, а также по мелиоративным работам.

В 2020 году вступили в силу новые правила субсидирования российского агропромышленного комплекса. Ранее основными направлениями государственной поддержки сельхозпроизводителей были содействие достижению целевых показателей региональных программ развития АПК, погектарная поддержка и выплаты на литр молока. Теперь эти виды субсидий разделяются на компенсирующие и стимулирующие.

В компенсирующую субсидию включается оказание несвязной поддержки племенного животноводства, молочного скотоводства и элитного семеноводства. Также в нее входит поддержка проведения агротехнологических работ и возмещение затрат на агрострахование.

Стимулирующая субсидия выделяется на развитие приоритетных подотраслей развития АПК, установленных для каждого региона. В Псковской области поддерживаются такие направления, как выращивание зерновых, зернобобовых культур и овощей открытого грунта, увеличение производства молока, технологическая модернизация сельскохозяйственных предприятий молочного направления, закладка и уход за многолетними насаждениями. Кроме того, стимулирующая субсидия предполагает гранты на развитие малых форм хозяйствования.