Псков вошёл в топ-10 городов по числу бронирований в отелях

10:06, 02 мая 2025, ПАИ

Псков вошёл в топ-10 городов по числу бронирований в отелях, пишет «Интерфакс» со ссылкой на сервис онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок».

Спрос на бронирование в российских отелях вырос на 20 % по отношению к аналогичному периоду прошлого года, причём туристы начали планировать поездки ещё в январе, говорится в сообщении сервиса.

В топ-10 городов по числу бронирований вошли Москва, Санкт-Петербург, Казань, Калининград, Нижний Новгород, Сочи, Ярославль, Волгоград, Псков и Кисловодск.

В праздники средняя стоимость забронированной ночи в отелях и апартаментах по стране составила 6,3 тысячи рублей, на 19 % превысив показатели прошлого года (5,3 тысячи рублей).