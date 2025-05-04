Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псков вошёл в топ-10 городов по числу бронирований в отелях

Псков вошёл в топ-10 городов по числу бронирований в отелях, пишет «Интерфакс» со ссылкой на сервис онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок».

Фото: ПАИ

Спрос на бронирование в российских отелях вырос на 20 % по отношению к аналогичному периоду прошлого года, причём туристы начали планировать поездки ещё в январе, говорится в сообщении сервиса.

В топ-10 городов по числу бронирований вошли Москва, Санкт-Петербург, Казань, Калининград, Нижний Новгород, Сочи, Ярославль, Волгоград, Псков и Кисловодск.

В праздники средняя стоимость забронированной ночи в отелях и апартаментах по стране составила 6,3 тысячи рублей, на 19 % превысив показатели прошлого года (5,3 тысячи рублей).

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












04 мая 2025

Солистки себежского ансамбля стали лауреатами международного конкурса в Смоленске
04 мая 2025

До +10 градусов и дождь прогнозируют в Псковской области 5 мая
04 мая 2025

«Телесети Плюс» – об эстафете «Псковской правды»: Хотим быть частью этой традиции
04 мая 2025

Проклов день наступил по народному календарю
03 мая 2025

Митрополит Матфей возглавил всенощное бдение в Псково-Печерском монастыре
03 мая 2025

Полицейские мотопатрули обеспечили порядок на открытии мотосезона в Пскове
03 мая 2025

О неочевидных симптомах укуса клеща рассказала врач
03 мая 2025

О подвиге своего деда, участника Великой Отечественной войны, рассказал Андрей Козлов

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...