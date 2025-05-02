Северное сияние запечатлели над Изборском
Псковский фотограф Пётр Митрофанов сделал снимки северного сияния над Изборском. Об этом он рассказал на своей личной странице во «ВКонтакте».
«Сияние было хорошо видно невооружённым глазом с полуночи до двух ночи. Индекс геоактивности достигал значения 5», – отметил он.
Наблюдения и съёмка проводились на Труворовом городище в Изборске, а снимок сделан примерно в 00:10.
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