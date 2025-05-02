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Общество

Северное сияние запечатлели над Изборском

Псковский фотограф Пётр Митрофанов сделал снимки северного сияния над Изборском. Об этом он рассказал на своей личной странице во «ВКонтакте».

Фото: Пётр Митрофанов

«Сияние было хорошо видно невооружённым глазом с полуночи до двух ночи. Индекс геоактивности достигал значения 5», – отметил он.

Наблюдения и съёмка проводились на Труворовом городище в Изборске, а снимок сделан примерно в 00:10.

Ранее пскович сфотографировал Млечный Путь в одной из деревень области.

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