Северное сияние запечатлели над Изборском

09:44, 02 мая 2025, ПАИ

Псковский фотограф Пётр Митрофанов сделал снимки северного сияния над Изборском. Об этом он рассказал на своей личной странице во «ВКонтакте».

«Сияние было хорошо видно невооружённым глазом с полуночи до двух ночи. Индекс геоактивности достигал значения 5», – отметил он.

Наблюдения и съёмка проводились на Труворовом городище в Изборске, а снимок сделан примерно в 00:10.

Ранее пскович сфотографировал Млечный Путь в одной из деревень области.