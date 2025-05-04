Более 150 человек пострадали от укусов клещей в Псковской области за неделю

11:45, 02 мая 2025, ПАИ

152 человека обратились в медучреждения Псковской области из-за укусов клещей с 24 апреля по 1 мая. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Среди пострадавших от присасывания клещей – 29 детей. Всего с начала сезона от кровососущих пострадало 494 человека, в том числе 137 детей.

Больше всего обращений из-за укусов клещей зафиксировано в Пскове и Великих Луках – 144 и 62 обращения соответственно. Среди районов в начале списка Дедовичский (32 случая), Опочецкий (29 обращений), Псковский (27) и Островский (25 жалоб).

В лабораториях исследовали 305 кровососущих.

Напомним также, что энцефалитный клещ укусил ребёнка в Псковской области. Ранее также был опубликован график работы пунктов по исследованию клещей на инфекции в праздничные дни.