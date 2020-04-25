В Псковской области на 32% сократилось количество уличных преступлений

12:56, 24 апреля 2020, ПАИ

На 32% сократилось количество уличных преступлений в Псковской области, сообщил начальник управления МВД России по Псковской области Алексей Овсянников 24 апреля во время заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

«На 20% меньше преступлений в общественных местах, - добавил Алексей Овсянников. – На 12% снизились преступления, совершённые в состоянии опьянения, с момента ограничительных мер по «наливайкам».

За неделю в регионе было совершено 136 преступлений. По словам Алексея Овсянникова, в целом обстановка оперативная и стабильная.

В регион не были допущены 2904 транспортных средства и более 4 тысяч человек на этих автомобилях. Было совершено 405 нарушений ПДД. Под контролем находятся 1085 лиц, которые должны соблюдать режим самоизоляции. 10 нарушений выявлено по распространению фейков в СМИ.

«23% граждан выходят на улицу только для прогулки», - добавил Алексей Овсянников.

Михаил Ведерников отметил, что полиция проводит большую работу.

«Те посты, которые ограничивают передвижение, дают позитивный результат, - добавил губернатор. – Не допускайте второй волны гостей в регион».

Также Алексей Овсянников напомнил, что полиция не может заниматься депортацией. Ранее губернатор отметил, что каждая дополнительная неделя ограничений ощутимо бьёт по бюджету Псковской области.