Не все дальнобойщики, въезжающие в Псковскую область, соглашаются пройти тест на коронавирус

13:32, 24 апреля 2020, ПАИ

Не все дальнобойщики, въезжающие в Псковскую область, соглашаются пройти тест на коронавирус, сообщила глава Псковского района Наталья Фёдорова на заседании оперштаба 24 апреля. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Особое опасение вызывает группа водителей международного транспорта. Они активно перемещаются, и большая часть из них проходит тесты, но есть граждане, с которыми не всегда находится взаимопонимание», - констатировала Наталья Фёдорова.

Губернатор Михаил Ведерников заметил, что зачастую тесты не сразу показывают положительный результат, болезнь может проявить себя лишь на 9-й день. «В этом коварность коронавируса. Это надо учитывать», - подчеркнул он.

Наталья Фёдорова также уточнила, что сотрудники УМВД проверили 387 адресов, где проживают псковичи, которым предписано соблюдать самоизоляцию в обязательном порядке. Это, например, касается вернувшихся из-за границы. По её словам, полиция зафиксировала 28 случаев пребывания подростков на улицах без видимых на то причин.

«Продолжается работа двух постов ГИБДД, сотрудники обеспечены питанием. Оказывается помощь управляющим компаниям в обеспечении их средствами защиты. Во всех общеобразовательных учреждениях охвачены дистанционным обучением 100% школьников, работают 10 дежурных групп в детсадах, в которые ходят 93 воспитанника. В районе школьникам из малоимущих семей выдано 1252 продуктовых набора. Дезинфекция проведена на 27 км автодорог, обработаны 36 остановок в 14 населённых пунктах», - доложила глава района.