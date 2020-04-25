9 тысяч защитных масок получили управляющие компании Пскова

13:19, 24 апреля 2020, ПАИ

Управляющие компании Пскова получили 9 тысяч защитных медицинских масок от администрации города. Об этом заявил глава администрации Пскова Александр Братчиков на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 24 апреля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Александра Братчикова в Пскове сейчас функционируют 97 дежурных групп в детсадах, там находятся 832 ребенка, на базе трёх школ города — 242 обучающихся 1-4 классов. Он также напомнил, что сегодня в Пскове пройдёт санитарная обработка улиц и остановок.

Глава администрации Пскова также рассказал, что полиция провела 35 рейдов, задержали 101 несовершеннолетнего ребёнка, их передали родителям. Кроме того, было проверено 978 адресов по соблюдению режима самоизоляции.

«С 16 апреля организовано бесперебойное горячее питание полицейских, которые дежурят на четырех блокпостах, из расчёта 200 рублей на человека. До 50 волонтёров ежедневно оказывают помощь гражданам старше 65 лет», - подчеркнул Александр Братчиков, добавив, что в Пскове волонтёры выполнили 362 заявки.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил контролировать состояние ограничительных лент, которыми в городе закрыты публичные места — парки, зоны отдыха, спортивные и детские площадки.