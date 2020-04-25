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Общество

Из-за отказа дать денег на спиртное великолучанин закидал жену дровами

В Великих Луках мужчина предстанет перед судом за то, что кинул в жену поленьями. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

В конце марта 2020 года мужчина, находясь дома, распивал спиртные напитки, также дома находилась его супруга. Когда у мужчины закончилось спиртное, он попросил у своей жены денег на пиво, на что она ответила отказом. Вскоре между супругами разгорелся конфликт: мужчина взял 7 поленьев и начал швырять ими в жену, одно из них попало ей в голову.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение лёгкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Уголовное дело направлено в мировой суд для рассмотрения по существу. Санкцией статьи предусмотрены альтернативные виды наказания, такие как: обязательные работы на срок до трёхсот шестидесяти часов, исправительные работы на срок до одного года, ограничение свободы на срок до двух лет, принудительные работы на срок до двух лет, арест на срок до шести месяцев, лишение свободы на срок до двух лет.

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