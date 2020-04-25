Псковские священники исповедуют на дому

14:55, 24 апреля 2020, ПАИ

Священники Свято-Троицкого кафедрального собора в Пскове причащают всех желающих на дому. Для этого необходимо связаться с оператором в епархии. Соответствующая информации размещена в группе собора в социальной сети «ВКонтакте».

«По благословению владыки Тихона священники нашего собора продолжают посещать всех желающих – освящают пасхальные куличи, исповедуют, причащают Святых Таин Христовых и вручают пасхальный подарок от владыки», – указано в сообщении.

Для приглашения одного из батюшек собора необходимо позвонить по телефону 8 (8112) 72-40-59.

С 1 апреля храмы Псковской области временно закрылись для прихожан в связи с распространением коронавирусной инфекции.