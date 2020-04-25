Панно у мемориального фронтового кладбища в Пскове приведут в порядок к празднику

15:44, 24 апреля 2020, ПАИ

В Пскове ко Дню Победы приведут в порядок панно около мемориального кладбища советских воинов на улице Юбилейной. Об этом заявила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова на пресс-брифинге 24 апреля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Я сейчас не назову конкретную дату, но объект находится в плане мероприятий по реконструкции панно. Дата будет определена в ближайшее время после заседания», - отметила вице-губернатор.

По словам Веры Емельяновой, дата завершения работ по панно станет известна во вторник на следующей неделе.

Вице-губернатор также напомнила, что на последнем заседании штаба был озвучен отдельный доклад о работе с захоронениями в Псковской области. Вера Емельянова заявила, что этот вопрос очень важный. «Выделяются средства, которые позволят большинство памятников в нашем регионе привести в порядок даже к 9 мая. И после 9 мая работа не прекратится», - заключила она.