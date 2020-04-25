Сайты с фейковыми водительскими удостоверениями просит заблокировать пыталовская прокуратура
Прокуратура Пыталовского района обнаружила сайты, где посетителям предлагается приобрести водительское удостоверение, минуя установленный законом порядок получения документа. Причём мошенники обещают «как положено провести удостоверение по базе». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре муниципалитета.
Прокуратура района направила в суд исковое заявление о признании сведений, размещённых на этих интернет-сайтах, информацией, распространение которой на территории Российской Федерации запрещено. Исковые заявления находятся в стадии рассмотрения.