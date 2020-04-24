Онлайн-концерт псковской кавер-группы Drum&Jazz состоится в 19:00
24 апреля в 19:00 состоится онлайн-концерт псковской певицы Елизаветы Степановой и кавер-группы Drum&Jazz. Прямая трансляция концерта пройдет на YouTube.
В ноябре 2019 года псковская группа Drum&Jazz разделила с группой The Maya Secret из Ленинградской области победу во всероссийском конкурсе уличных музыкантов Street Stars. Победитель конкурса был определен в результате голосования на странице проекта Street Stars в социальной сети «ВКонтакте», которое шло параллельно с трансляцией концерта финалистов конкурса. Главным призом конкурса стал сертификат на профессиональную запись мини-альбома и контракт с лейблом Universal Music Group.