0
01:04
Митрополит Тихон перенёс воспаление лёгких на ногах
00:49
Житель Псковской области позвонил губернатору, чтобы сдать квартиру
00:47
Михаил Ведерников: Нарушители самоизоляции обесценивают усилия по борьбе с коронавирусом
00:20
Несколько новых обсерваторов появятся в Псковской области
00:05
Михаил Ведерников продолжил традицию видеоответов на вопросы псковичей
23:23
ФОТОФАКТ: В Острове приступили к монтажу оборудования для городского фонтана
23:00
Спасённую на трассе в Псковской области сову вернут в дикую природу
Еще новости
Общество

ПсковГУ приглашает школьников на онлайн-марафон

ПсковГУ приглашает школьников на онлайн-марафон. Фото: пресс-служба ПсковГУ

Школьников приглашают на онлайн-марафон. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Онлайн-марафон позволит узнать, какие профессии будут самыми нужными в будущем, а также как начать свой первый бизнес-проект в школьные годы, как решать сложные задания на ЕГЭ. На эти и другие вопросы ответят четыре спикера из ПсковГУ, молодые и высококвалифицированные преподаватели вуза. Марафон будет проходить с 28 по 30 апреля на платформе Zoom и YouTube.

Максим Васильев, ведущий эксперт предметной комиссии области по проверке ЕГЭ по обществознанию расскажет, как устроены трудные задания ЕГЭ (27 апреля, 11:00, Zoom).

Старший научный сотрудник лаборатории проектной деятельности, игропрактики Алексей Ильин расскажет, что такое стартап-проект и как его может запустить школьник (28 апреля, 12:00, YouTube).

Председатель совета молодых учёных ПсковГУ Сергей Тращенков расскажет, как выбрать профессию (29 апреля в 12:00, YouTube).

Преподаватель английского для групп разных уровней Наталья Семёнова поможет разобраться в словообразовании в английском языке (30 апреля, 12:00, Zoom).

Для участия необходимо написать в группе «ВКонтакте» «Подготовительное отделение ПсковГУ» и получить инструкцию для участия.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

Митрополит Тихон перенёс воспаление лёгких на ногах
25 апреля 2020
Митрополит Тихон перенёс воспаление лёгких на ногах
Житель Псковской области позвонил губернатору, чтобы сдать квартиру
25 апреля 2020
Житель Псковской области позвонил губернатору, чтобы сдать квартиру
Михаил Ведерников: Нарушители самоизоляции обесценивают усилия по борьбе с коронавирусом
25 апреля 2020
Михаил Ведерников: Нарушители самоизоляции обесценивают усилия по борьбе с коронавирусом
Несколько новых обсерваторов появятся в Псковской области
25 апреля 2020
Несколько новых обсерваторов появятся в Псковской области
Михаил Ведерников продолжил традицию видеоответов на вопросы псковичей
25 апреля 2020
Михаил Ведерников продолжил традицию видеоответов на вопросы псковичей
ФОТОФАКТ: В Острове приступили к монтажу оборудования для городского фонтана
24 апреля 2020
ФОТОФАКТ: В Острове приступили к монтажу оборудования для городского фонтана
Спасённую на трассе в Псковской области сову вернут в дикую природу
24 апреля 2020
Спасённую на трассе в Псковской области сову вернут в дикую природу
Михаил Ведерников подготовил новое видео с ответами на вопросы жителей Псковской области
24 апреля 2020
Михаил Ведерников подготовил новое видео с ответами на вопросы жителей Псковской области

Идет загрузка...