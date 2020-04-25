ПсковГУ приглашает школьников на онлайн-марафон

16:59, 24 апреля 2020, ПАИ

Школьников приглашают на онлайн-марафон. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Онлайн-марафон позволит узнать, какие профессии будут самыми нужными в будущем, а также как начать свой первый бизнес-проект в школьные годы, как решать сложные задания на ЕГЭ. На эти и другие вопросы ответят четыре спикера из ПсковГУ, молодые и высококвалифицированные преподаватели вуза. Марафон будет проходить с 28 по 30 апреля на платформе Zoom и YouTube.

Максим Васильев, ведущий эксперт предметной комиссии области по проверке ЕГЭ по обществознанию расскажет, как устроены трудные задания ЕГЭ (27 апреля, 11:00, Zoom).

Старший научный сотрудник лаборатории проектной деятельности, игропрактики Алексей Ильин расскажет, что такое стартап-проект и как его может запустить школьник (28 апреля, 12:00, YouTube).

Председатель совета молодых учёных ПсковГУ Сергей Тращенков расскажет, как выбрать профессию (29 апреля в 12:00, YouTube).

Преподаватель английского для групп разных уровней Наталья Семёнова поможет разобраться в словообразовании в английском языке (30 апреля, 12:00, Zoom).

Для участия необходимо написать в группе «ВКонтакте» «Подготовительное отделение ПсковГУ» и получить инструкцию для участия.