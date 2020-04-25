Елена Полонская решила проблемы псковичей по телефону

17:12, 24 апреля 2020, ПАИ

Глава Пскова, региональный координатор федерального проекта «Крепкая семья», секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Елена Полонская провела дистанционный прием граждан по телефону. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Два обращения по вопросам получения продуктовых наборов для школьников младших классов поступили в «Семейную приемную». Одной семье помогли получить необходимую справку, и уже в апреле она получит продуктовую помощь как малоимущая семья. А в мае школьники из этих семей получат продуктовые наборы, которые выделяются в качестве компенсации за питание для учащихся начальной школы во время пандемии.

«В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой многие семьи попали в сложную финансовую ситуацию. В таких условиях адресная помощь семьям с детьми является неотложной мерой социальной поддержки. И очень важно, чтобы продуктовые наборы получили все, кому они предназначены», - сказала Полонская.

Также Елена Полонская помога псковичке встать на учет в Центр занятости населения, который сейчас работает в дистанционном режиме. Женщина оформит статус безработной и будет получать пособие. Еще одно обращение было связано с вопросом, касающимся улучшения жилищных условий. Оно в работе и держится на контроле регионального координатора проекта «Крепкая семья»

Прием граждан в псковской региональной приемной партии «Единая Россия» (улица Гоголя, 9) проводится дистанционно в связи с карантинными мерами по пандемии коронавирусу. Граждане могут обратиться по телефону 8 (8112) 66-25-12, оставив свои контактные данные, которые будут переданы депутату. После этого депутат свяжется с заявителем по телефону.