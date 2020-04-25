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Общество

Депутат Сергей Мусиенко призвал псковичей к участию во всероссийской акции «Сад памяти»

24 апреля депутат Псковской городской Думы Сергей Мусиенко в прямом эфире одной из радиостанций в Пскове сообщил, что примет участие во всероссийской акции «Сад памяти». Также он отметил, что у каждого гражданина появится возможность поучаствовать в благоустройстве и озеленении своего города, а также отдать дань памяти участникам Великой Отечественной войны. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Ранее сообщалось, что «Сады памяти» - общенародная инициатива, главной целью которой является создание живого памятника каждому, кто приближал Победу, а также места, где можно передать историю своей семьи детям и внукам. Предложено по всей стране высадить 27 миллионов деревьев по стране в память о 27 миллионах человек, погибших во время Великой Отечественной войны.

Сергей Мусиенко подчеркнул, что Всероссийская акция «Сад памяти» будет проведена, когда эпидемиологическая обстановка в городе нормализуется.

Жители города могут выступить с предложениями, где, по их мнению, уместно организовать высадки зеленых насаждений. Их можно высылать на почту pressa@pskovgorod.ru с пометкой «Сад памяти».

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