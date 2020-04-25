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Общество

Власти Псковской области и «Россети Северо-Запад» наладили взаимодействие по обеспечению электроэнергией медучреждений региона

24 апреля губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел рабочее совещание в формате видео-конференц-связи с генеральным директором компании «Россети Северо-Запад» Артёмом Пидником. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Стороны обсудили работу электросетевого комплекса региона в условиях противодействия распространению COVID-19. Артём Пидник рассказал, что энергетики держат на контроле электроснабжение медицинских учреждений и другой социальной инфраструктуры Псковской области. Надежную работу электросетевого комплекса региона обеспечивают 110 оперативных и ремонтных бригад (более 500 человек), имеющих в распоряжении более 140 единиц специальной техники. При отключениях электроснабжения жилых домов и социальных объектов энергетики готовы оперативно задействовать порядка 50 мобильных генераторов мощностью 2,7 МВт.

«Ранее мы внепланово проверили все места подключения медицинских учреждений к эклектическим сетям. Все выявленные недочеты были максимально оперативно устранены», — рассказал гендиректор компании «Россети Северо-Запад». Артем Пидник подчеркнул, что сетевая компания готова максимально оперативно обеспечить необходимые мощности для новых медицинских объектов, в том числе в рамках модернизации учреждений инфекционного профиля, которая планируется в южных районах региона. Здесь после капитального ремонта могут быть развернуты детское и взрослое отделения.

Губернатор положительно оценил работу инфраструктурной организации в данном направлении и призвал держать вопрос на постоянном контроле для недопущения аварийных ситуаций.

Стороны обсудили и прохождение осенне-зимнего периода 2019–2020 годов. Глава «Россети Северо-Запад» рассказал, что Псковский филиал компании прошёл его успешно, несмотря на сложные погодные условия, и в плановом порядке готовится к следующей зиме. В первом квартале 2020 года энергетики отремонтировали порядка 3 км линий электропередачи 0,4–110 кВ, около 160 трансформаторных подстанций, а также расчистили более 810 гектаров просек ЛЭП. При этом компания обеспечивает производственную и санитарно-эпидемиологическую безопасность персонала. Сотрудники снабжены масками и антисептиками. Ежедневно проверяется температура тела персонала, открыта горячая линия для работников. Офисные сотрудники, нахождение которых на рабочих местах не требуется, переведены на дистанционный режим.

Михаил Ведерников отметил оперативную и слаженную работу энергетиков, а также конструктивное взаимодействие без лишней бюрократии. «В нынешних сложных условиях особенно важен прямой контакт и плотное взаимодействие с инфраструктурными компаниями», — обратил внимание губернатор.

Во время совещания стороны дополнительно обсудили вопросы взаимодействия при реализации национальных проектов, сотрудничества в рамках создания инфраструктуры «Умного города», совместной работы с муниципалитетами. Глава региона подчеркнул, что все обсуждаемые вопросы далее будут проработаны в рабочем порядке.

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