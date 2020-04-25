Поставки реанимобилей в регионы начнутся на следующей неделе

17:37, 24 апреля 2020, ПАИ

Поставки реанимобилей в регионы России начнутся на следующей неделе. Как пишет ТАСС, об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров на совещании у президента России Владимира Путина по вопросам развития автомобильной промышленности.

«Мы опережающими темпами, начиная со следующей недели, выполним поставленную вами задачу и обеспечим ускоренную поставку реанимобилей», - отметил он. Денис Мантуров пояснил, что министерство готово также оперативно отработать поставку машин скорой помощи.

24 апреля Владимир Путин заявил о необходимости как можно быстрее доставить региональным медучреждениям 1200 новых реанимобилей, на закупку которых власти выделяют 5,2 млрд рублей.