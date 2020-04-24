Переждать в норке или помогать гражданам: Александр Козловский оценил действия партий во время коронавируса

18:41, 24 апреля 2020, ПАИ

В эфире ПАИ-live Александр Машкарин поговорил с депутатом Государственной думы, секретарем Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александром Козловским о работе и заботе партии во время пандемии, о балансировании псковских властей между здоровьем граждан и выживанием экономики, о героизме дистанционного обучения, променадах дачников и о том, кто же виноват во вспышках коронавируса.

- Александр Николаевич, традиционный вопрос, который мы задаем всем нашим гостям: как складывается ваш рабочий график с учетом всех карантинных мер?

- В Государственной думе в этот весенний период у нас должен быть отпуск, но в этом году принято решение работать в регионах. Сейчас мы все находимся в регионах, я нахожусь в Великих Луках.

Непосредственно работаем с избирателями. Но по необходимости мы всегда готовы собраться на пленарное заседание в связи с ситуацией по коронавирусу. Мы уже приняли достаточно много законопроектов, которые направлены на поддержку граждан и связаны с этой сложной ситуацией.

- На этой неделе мы общались с вашими коллегами из разных политических партий и спрашивали у них, как они строят свою работу во время эпидемии. И оказалось, что многие из них считают самым главным для себя заниматься контролированием того, как соблюдаются санитарные и карантинные меры. А на вопрос, почему бы им не заняться волонтерством, нам говорили: «Мы же государству платим налоги, пусть государство и купит маски». Другие открыто заявляют: «Если бы у нас было такое количество денег, как у «Единой России», то мы бы, конечно, развернулись. Что вы ответите оппонентам?

- Конечно, зачастую мы такую позицию слышим и в стенах Государственной думы. Но я считаю, что это позиция неудачников – тех людей, которые на сегодняшний день вместо того, чтобы общаться с гражданами, оказывать какую-то помощь, забились в норы и пережидают это кризисное время.

Действительно, наша партия богата, но она богата, в первую очередь, своими однопартийцами, сторонниками, она богата избирателями, которые отдают за нас голоса, и мы всем им благодарны. И сегодня мы считаем необходимым всем им помогать по мере возможности. И 90% того, что мы делаем, мы делаем, не тратя денег, а используя свою личную энергию, например, обзванивая своих однопартийцев, сторонников или просто пожилых граждан, узнавая об их самочувствии.

Ежедневно мы отмечаем для себя в каждом районе нашего региона тысячи теплых контактов. И мне кажется, это та необходимая работа и забота, которую мы должны оказывать своим избирателям, гражданам – тем, кто живет рядом с нами. Наши однопартийцы – такие же граждане, псковичи и живут в нашем регионе. Те задачи, которые мы перед собой ставим, как раз нацелены и направлены на то, чтобы помогать ближнему.

- Если я правильно понимаю, сейчас партийные вещи ушли на второй план, а общечеловеческие ценности стали наиболее важны: помощь, поддержка – и этим сейчас занимается «Единая Россия»?

- Мы ни в коем случае не делаем из всего этого какого-то большого пиара, но то, что наши однопартийцы проводят эту громадную работу по всему региону и вместе с администрацией оказывают помощь гражданам, почему мы не должны об этом говорить? Мы, конечно, об этом говорим.

Например, наши новоржевские коллеги по обращению главы района помогают с дезинфекцией улиц. Партия выделила на это деньги, туда отвезли средства, и уже несколько дней там обрабатывают улицы. Помогаем, как можем.

Зачастую очень важно то внимание, которое мы оказываем людям. Мои родители, супруга, дети тоже находятся на самоизоляции. Я общаюсь с ними по телефону и понимаю, насколько им сложно находиться одним. Поэтому даже эти телефонные звонки людям как-то помогают, приободряют, и они лишний раз остаются дома вместо того, чтобы куда-то пойти, и тем самым они защищают себя.

- В Псковской области число больных резко увеличилось – 93 человека. На мой взгляд, наши земляки не очень бодро реагируют на призывы оставаться дома, наоборот, все чаще их можно увидеть на улице. Не кажется ли вам, что меры, которые действуют в нашем регионе, не достаточно жесткие? Может быть, надо еще больше закручивать гайки, чтобы люди поняли, что находятся в опасности?

- Здесь очень сложная ситуация. Наверное, в этой ситуации самое сложное положение у губернатора: он принимает все решения по уровню ограничений, насколько они будут жесткими или мягкими.

Вы правы, что, конечно, люди должны осознавать эту угрозу. Ведь они могут навредить не только себе, но и близким. Все призывы находиться без общения или на удаленном общении звучат не просто так. У нас скачок в 20 человек за сутки, надеюсь, что больше таких скачков не будет. К сожалению, это как раз вина нас самих, что мы не соблюдаем рекомендаций, которые нам дают.

Имея возможность, хочу обратиться ко всем жителям и попросить, чтобы к этим мероприятиям относились серьезно. Это очень важно. Не стоит без цели выходить на улицу, нужно максимально находиться дома. Если есть какие-то неотложные дела, посмотрите, может быть, их можно сделать удаленно.

- Ограничительные меры серьезно ударили по экономике. Существует ли какая-то золотая середина между безопасностью граждан и необходимостью сохранить экономику?

- С одной стороны, мы понимаем, что в первую очередь должны заботиться о здоровье граждан и минимизировать контакты. А с другой стороны, мы не должны забывать, что после того, как все это пройдет, необходимо дальше жить и развиваться. Регион должен восстанавливаться не на руинах, а максимально сохранить те предприятия, которые у нас есть.

Здесь необходима золотая середина. Первое, что хочется сказать – предприятия, которые сейчас работают подходят к этому осознанно: обзавелись масками, дезинфицирующими средствами, проводят влажную уборку, организовывают рабочие места так, чтобы люди меньше соприкасались друг с другом. Но здесь все равно, наверное, многое зависит от сознательности наших граждан, нас самих.

Как это будет происходить дальше, мы посмотрим, но предприятия, я считаю, полностью закрывать нельзя. Конечно, не дай бог, если будет развиваться итальянский или американский сценарий, то на предприятиях будет работать просто некому. Нам этого допустить нельзя. Здесь необходима золотая середина, которую, к сожалению, найти очень сложно.

Поэтому те меры, которые принимают на федеральном уровне и на уровне губернатора принимаются исходя из сегодняшней ситуации. По несколько раз в неделю мы знакомим предпринимателей с новыми указами, с корректировками и новыми мерами поддержки.

Как руководитель РСПП [Александр Козловский – руководитель псковского отделения Российского союза промышленников и предпринимателей] я стараюсь знакомить наших предпринимателей с этими мерами. У нас есть группа в WhatsApp, где мы рассказываем об изменениях и получаем обратную связь от бизнес-сообщества. Еженедельно у нас проходят 2-3 встречи с губернатором или его заместителем, и у меня есть возможность донести мнение предпринимателей. Это, конечно, влияет на те решения, которые принимает непосредственно губернатор.

- Вы знаете, что больше всего пострадал малый и средний бизнес. И предприниматели, с которыми мы тоже общаемся, часто говорят: «Меры поддержки – это, конечно, хорошо, но явно недостаточно». Все-таки, на ваш взгляд, достаточны ли эти меры? О чем говорят ваши собеседники, члены РСПП? Чего им не хватает?

- Знаете, настоящий предприниматель всегда скажет, что мало. И здесь мы иллюзий не питаем. Я еще раз говорю, что правительство и губернатор действуют, исходя из ситуации. И это очень важно.

Конечно, банки у нас ведут себя, наверное, не так, как должны себя вести. И не зря Андрей Турчак – секретарь генсовета партии, наш сенатор – дал поручение разобраться, какие банки задерживают беспроцентные кредиты. Еще два дня назад из заявленных 50 миллиардов рублей, которые необходимы бизнесу, было выдано порядка 4,5 миллиардов. Это никуда не годится.

Региональных управляющих банков я тоже понимаю. Они действуют по инструкциям, которые им присылают из Москвы. Эти инструкции соответствуют больше мирному времени: подстраховаться. А предпринимателям необходимо, чтобы помощь приходила вовремя, потому что один-два дня задержки, и бизнеса уже нет. Я это знаю не понаслышке, сам управлял предприятием и понимаю, насколько важно, чтобы поддержка приходила вовремя.

Всю эту большую, громадную работу проводит профильный комитет у губернатора, его заместитель Нинель Салагаева. Они практически в круглосуточном режиме делают тонкие настройки. Общаются с банками, налоговой инспекцией, прокуратурой, чтобы минимизировать нагрузку на бизнес, который находится на территории Псковской области.

- Как чувствуют себя предприятия в Великих Луках – наш большой промышленный кластер? Понятно, что это не малый и средний, а крупный промышленный бизнес. Но, тем не менее, наверняка, они тоже почувствовали на себе удар экономического кризиса и пандемии коронавируса.

- В Великих Луках исторически так получилось, что здесь достаточно много средних и крупных предприятий. И в среднем в год порядка 8 миллиардов налоговых отчислений идет на различные уровни, из которых только один миллиард остается самому городу, а остальное уходит на регион и федерацию. И очень важно, чтобы этот бизнес там сохранился.

Нет ни одного предприятия, которое сегодня бы не пострадало от этой ситуации. Но это, конечно, не только у нас на Псковщине, это и в целом по стране. Возможно, и есть предприятия, которые сейчас развиваются, это больше связано с медициной. Но в каких условиях они сегодня работают: эти условия можно сравнить с полувоенными, поэтому чувствуют и они себя не очень хорошо.

Я надеюсь, что грамотность руководителей, их профессионализм позволит сохранить эти предприятия. Еще немаловажно, что всему этому внимание уделяет непосредственно губернатор. И мы вместе мониторим ситуацию и при необходимости ведем переговоры с каждым предприятием отдельно. Мы максимально приближены, у всех есть мобильные телефоны друг друга, и если необходима какая-то помощь, мы максимально ее оказываем.

Здесь надо отдать должное самим предприятиям. Хотелось бы сказать спасибо предприятиям, которые пожертвовали деньги и нам позволили закупить маски, которые потом распространялись в регионе. Андрей Анатольевич Турчак тоже прислал партию порядка ста тысяч масок специально для медучреждений. Всем миром вместе мы поддерживаем друг друга. Если на каком-то предприятии нет масок, а надо работать, мы тоже находим: меняемся, отсылаем друг другу.

Еще раз спасибо предприятиям, которые держат социальную нагрузку, несмотря на сложное время.

- Хочу затронуть еще одну тему, которой вы, наверняка, касались –дистанционное школьное обучение. Если почитать школьные чаты, послушать коллег, то выясняется, что там творится хаос, у всех нервы уже на пределе – у детей, у учителей, у родителей. Может быть, завершить уже учебный год после майских праздников?

- Вчера с утра я позвонил супруге, и она мне говорит: «Не мешай, у нас сейчас контрольная работа. Интернета нет, связь жиденькая, если будешь звонить, то мы не сдадим и получим двойку». Конечно, все на пределе, все на нервах.

Я хотел бы поддержать всех учеников. Они сейчас в такой нагрузке: в 8 утра садятся за парты и до 11 часов выполняют эту домашнюю работу. Все-таки я думаю, что эта нагрузка связана с тем, чтобы пораньше закончить учебный год. Я надеюсь, что после майских праздников школьников все-таки отпустят на каникулы.

Студенты сегодня также оказались в сложном положении. И здесь тоже пример из моей семьи: у меня в этом году дочка выпускается из университета. Она сейчас пишет диплом, готовится к ГОСам, которые непонятно, как сдавать. Кажется, ГОСы и защита дипломов пройдут в удаленном режиме.

Если кто-то собирается поступать в вузы, то опять-таки возникают определенные сложности. Понятно, что будут какие-то новые инструкции, и надо потерпеть, но, тем не менее, здесь никому не позавидуешь.

Конечно, наши педагоги сегодня на передовой. В такое короткое время перестроиться и совершить такой рывок от очного обучения к онлайн. Это просто геройский поступок, которому не позавидуешь.

И здесь хотелось бы, чтобы наши компании, которые оказывают интернет-услуги и услуги мобильной связи, провели определенную работу. У нас 25% населения Псковской области живет на сельских территориях. Наблюдал такую картину у моего знакомого, когда ученик отходил от дома, садился на стульчик, буквально, на обочине, чтобы поймать интернет. И там полтора часа на свежем воздухе занимался. Понимаете, в каких условиях учатся наши сельские дети, и с этим необходимо что-то делать.

Наши увещевания, постоянные обращения ко всем этим компаниям в обычное время не возымели никакого действия. Во многих населенных пунктах отсутствует даже мобильная связь. С ними необходимо работать. И я думаю, что как раз эта ситуация должна их вразумить, и они все-таки станут работать, как положено. Эта проблема стоит не только в Псковской области, но и во многих регионов России.

- Александр Николаевич, спасибо за участие в ПАИ-live. У вас есть возможность еще раз обратиться к жителям региона. Все устали, скажите что-нибудь духоподъемное и хорошее.

- К вечеру, когда уже руки опускаются… А мы находимся постоянно дома и понимаем, что завтра еще один день, который мы должны провести дома, мы должны держать себя в руках. Все-таки все это закончится.

Конечно, когда хорошая погода, майские праздники, всем хочется выйти и на пикники, и на традиционные встречи с родственниками, близкими, с нашими старейшинами. Но, в первую очередь, их надо поберечь. Пусть они сейчас побудут одни, чтобы потом нам с ними встретиться и отпраздновать их очередной день рождения и другие праздники.

Давайте все-таки потерпим это время. Чем более осознанно мы будем подходить к этой ситуации, тем быстрее она закончится. Такие взрывы, пики, как произошел вчера Псковской области, нам просто нельзя допустить.

Многое зависит и от тех дачников, которые приезжают к нам. Я и к ним тоже обращаюсь: пожалуйста, берегите себя, берегите тех, кто живет рядом с вами, все-таки посидите дома. Если вы приехали на дачу, без необходимости не выходите за территорию собственного участка. Ваши вечерние променады ни к чему хорошему не приведут. Давайте друг друга побережем. И до новых встреч!