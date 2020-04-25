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Общество

Аудитория Telegram пересекла отметку в 400 млн пользователей

Аудитория мессенджера Telegram Павла Дурова пересекла отметку в 400 млн пользователей. Об этом сообщается в официальном блоге компании.

В специально выпущенном к этому событию посту разработчики написали, что к концу этого года в Telegram появится нововведение в виде групповых видеозвонков.

«Видеозвонки в 2020-м очень похожи на обмен сообщениями в 2013-м. Есть удобные приложения, есть безопасные, но одновременно удобных и безопасных нет. Мы намереваемся исправить это», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы от «Справедливой России» Федот Тумусов и Дмитрий Ионин подготовили законопроект о прекращении блокировки Telegram.

Telegram официально заблокирован в России с 16 апреля 2018 года. Но попытки остановить его работу в РФ до сих пор остаются безуспешными, и мессенджер доступен для большинства пользователей. В ходе попыток заблокировать доступ к Telegram Роскомнадзор блокировал миллионы IP-адресов сторонних сервисов. До блокировки официальные каналы в «Телеграме» имели многие российские министерства и ведомства, пишет «Медуза». При этом, по словам спецпредставителя президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрия Пескова, мессенджер не запрещено использовать на территории России.

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