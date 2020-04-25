Спасённую на трассе в Псковской области сову вернут в дикую природу

23:00, 24 апреля 2020, ПАИ

Спасённую на трассе в Псковской области ушастую сову вернут в дикую природу, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Полистовского заповедника.

12 апреля в администрацию заповедника обратились молодые люди, которые рассказали, что, проезжая по ночной дороге, наткнулись на птицу, которая не могла самостоятельно взлететь. После этого сову доставили в экопарк «Зооград» в Пушкинских Горах, где её здоровьем занялся директор парка Андрей Голощапов.

«Предположительно у совы вывих крыла, возможно, она попала под машину или ударилась о линии электропередач, - рассказал Андрей Голощапов. - Сейчас птица чувствует себя намного лучше. Несколько дней назад мы подселили к ней родича – ещё одну ушастую сову, которая давно находится в экопарке, так часто делается в надежде на то, что одна по примеру другой будет есть и стараться взлететь. Наши действия были верны! Привезёныш начал активно питаться, а кормим мы курицей и белыми мышами, и уже сегодня сел на жёрдочку. Если реабилитация пойдёт в гору и дальше, скорее всего, в ближайшем будущем, пока пернатая хищница не забыла, как самостоятельно добывать себе пищу, мы выпустим её на волю».