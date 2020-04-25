0
01:04
Митрополит Тихон перенёс воспаление лёгких на ногах
00:49
Житель Псковской области позвонил губернатору, чтобы сдать квартиру
00:47
Михаил Ведерников: Нарушители самоизоляции обесценивают усилия по борьбе с коронавирусом
00:20
Несколько новых обсерваторов появятся в Псковской области
00:05
Михаил Ведерников продолжил традицию видеоответов на вопросы псковичей
23:23
ФОТОФАКТ: В Острове приступили к монтажу оборудования для городского фонтана
23:00
Спасённую на трассе в Псковской области сову вернут в дикую природу
Еще новости
Общество

Великолучан просят не бегать и не кататься на велосипедах по деревянным дорожкам крепости

Сотрудники МБУК «Краеведческий музей города Великие Луки» просят великолучан не бегать по пешеходным дорожкам земляной крепости. Дорожки предназначены для прогулок, а не занятий спортом. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в редакции газеты «Великолукская правда. Новости».

«Занятия спортом - это прекрасно, но не все места подходят для этого! В рамках первого этапа реконструкции на валах Великолукской крепости был положен дорогостоящий настил из лиственницы, предназначенный для пеших прогулок. Крепления дорожек не приспособлены для бега или езды на велосипеде», - напоминают горожанам работники музея, им вот уже несколько лет приходится постоянно ремонтировать деревянное покрытие, ведь расшатанное крепление террасных досок может представлять опасность для жизни и здоровья граждан.

«У нас в городе для занятия спортом имеются специально оборудованные площадки. В связи с чем убедительно просим воздержаться от занятий спортом на Великолукской крепости, тем более в период сложной эпидемиологической ситуации», - обращаются сотрудники музея к жителям города на Ловати.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

Митрополит Тихон перенёс воспаление лёгких на ногах
25 апреля 2020
Митрополит Тихон перенёс воспаление лёгких на ногах
Житель Псковской области позвонил губернатору, чтобы сдать квартиру
25 апреля 2020
Житель Псковской области позвонил губернатору, чтобы сдать квартиру
Михаил Ведерников: Нарушители самоизоляции обесценивают усилия по борьбе с коронавирусом
25 апреля 2020
Михаил Ведерников: Нарушители самоизоляции обесценивают усилия по борьбе с коронавирусом
Несколько новых обсерваторов появятся в Псковской области
25 апреля 2020
Несколько новых обсерваторов появятся в Псковской области
Михаил Ведерников продолжил традицию видеоответов на вопросы псковичей
25 апреля 2020
Михаил Ведерников продолжил традицию видеоответов на вопросы псковичей
ФОТОФАКТ: В Острове приступили к монтажу оборудования для городского фонтана
24 апреля 2020
ФОТОФАКТ: В Острове приступили к монтажу оборудования для городского фонтана
Спасённую на трассе в Псковской области сову вернут в дикую природу
24 апреля 2020
Спасённую на трассе в Псковской области сову вернут в дикую природу
Михаил Ведерников подготовил новое видео с ответами на вопросы жителей Псковской области
24 апреля 2020
Михаил Ведерников подготовил новое видео с ответами на вопросы жителей Псковской области

Идет загрузка...