Великолучан просят не бегать и не кататься на велосипедах по деревянным дорожкам крепости

19:32, 24 апреля 2020, ПАИ

Сотрудники МБУК «Краеведческий музей города Великие Луки» просят великолучан не бегать по пешеходным дорожкам земляной крепости. Дорожки предназначены для прогулок, а не занятий спортом. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в редакции газеты «Великолукская правда. Новости».

«Занятия спортом - это прекрасно, но не все места подходят для этого! В рамках первого этапа реконструкции на валах Великолукской крепости был положен дорогостоящий настил из лиственницы, предназначенный для пеших прогулок. Крепления дорожек не приспособлены для бега или езды на велосипеде», - напоминают горожанам работники музея, им вот уже несколько лет приходится постоянно ремонтировать деревянное покрытие, ведь расшатанное крепление террасных досок может представлять опасность для жизни и здоровья граждан.

«У нас в городе для занятия спортом имеются специально оборудованные площадки. В связи с чем убедительно просим воздержаться от занятий спортом на Великолукской крепости, тем более в период сложной эпидемиологической ситуации», - обращаются сотрудники музея к жителям города на Ловати.