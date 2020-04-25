«Привет, ивент!» - карантинная текстовая версия популярной радиопрограммы

19:59, 24 апреля 2020, ПАИ

Не смогла оставить псковичей в дни самоизоляции из-за пандемии коронавируса программа о развлечениях в городе «Привет, ивент!», которая выходит по четвергам в 15:00 на волне 107.1 FM самой популярной радиостанции города – «Седьмое небо». Массовые мероприятия отменены, но ведущий программы Никита Черкашин знает, как увлекательно провести досуг, не выходя за порог.

Нет ничего невозможного. История знает немало примеров, когда это утверждение было справедливым. Те же, кто сомневался в достоверности этих слов, после трёх недель изоляции избавились от всех иллюзий. Сейчас многие способны провести полноценную тренировку на все группы мышц, обменяться новостями с иностранным собеседником, забацать Расторгуева на балалайке - и всё это в пределах своих квадратных метров. Тем, кому знакомо вышесказанное, так держать! Для тех же, кто продолжает искать в квартире пятый угол, рекомендуем ненадолго прерваться и потратить время на что-то менее монотонное. Вашему вниманию небольшая подборка из разряда «нужно заценить».

Всё преходяще, а музыка вечна. В режиме самоизоляции любимые мелодии приобретают особую ценность. За подтверждением долго ходить не нужно, музыканты со всего мира проводят онлайн-концерты и используют любые ресурсы, чтобы поддержать пленников пандемии, за что им низкий поклон. Но что делать, если душа требует песен, а весь трек лист уже изучен вдоль и поперёк? Расширить свои музыкальные границы поможет сайт LivePlasma (www.liveplasma.com). Работает он до безобразия просто. В единственной строчке на странице вы вводите название своего любимого коллектива или исполнителя, и сайт подбирает вам похожих. Похожих в плане творчества, разумеется. Остаётся только выбрать из паутины того, с кем не знакомы, и нажать «плей». Два клика и – вуаля! В списке любимчиков музыкального полка прибыло. Это однозначно поднимет настроение и позволит намекнуть соседу, что капитальный ремонт квартиры с помощью одной лишь дрели – это не лучшая идея.

Немаловажный плюс внеплановых каникул – это не только возможность «прокачать» себя, но и посмотреть что-то увлекательное. В этом плане дефицита не предвидится, поэтому на ваш суд представляем сериал «Видоизменённый углерод». Тяжеловес в мире стримингового сервиса –платформа Netflix - предлагает всем пользователям месяц бесплатного просмотра, так что проблем с доступом не возникнет. Сюжет переносит нас в далёкое будущее, где люди не беспокоятся об отведённом им времени. Любой человек способен продлить свою жизнь сколько угодно раз. Сознание хранится на специальном диске, вживлённом в тело. Как только ваша оболочка отживёт своё или повредится, её можно поменять. Главный герой просыпается после спячки и становится участником загадочных событий. На протяжении всего первого сезона он потихоньку распутывает детективный клубок и демонстрирует невероятные способности. Повествование неспешное, но очень увлекательное. Вопрос о ценности жизни висит громадным знаменем на протяжении всех серий. Совсем недавно сериал получил продолжение, которое, по оценкам, лучше прежнего. Осталось только это проверить.

Поговорим о книгах. А лучше поговорим о книге, которая научит говорить. Беседы – это неотъемлемая часть нашей жизни, но не каждый владеет даром вести диалог интересно и по существу. Освоить этот непростой навык поможет Ларри Кинг – один из известнейших в США людей – ведущий популярного ток-шоу телекомпании CNN, быть гостем которого считают за честь виднейшие деятели политики, бизнеса, спорта и искусства. В книге «Как разговаривать с кем угодно, когда угодно и где угодно» мастер общения поделится с читателями своими секретами. Прочтение займёт один вечер, а пользы будет на всю жизнь. Небольшое руководство позволит овладеть навыками общения разных форм, от непринуждённой беседы за праздничным столом до философских дебатов и интервью. Книга есть в свободном доступе. Бери и пользуйся.

Ну, и под занавес поговорим о приложениях для смартфонов. Цифровой век как-никак. В это непростое время, ложась спать, очень сложно не корить себя за упущенное время и не сделанные дела. Психологи рекомендуют вести список и поочерёдно вычёркивать освоенные планы. Вы наглядно видите результат своих усилий и тем самым не чувствуйте себя закоренелым бездельником. Приложение MicrosoftToDo поможет систематизировать все ваши планы и задачи. Приложение доступно для устройств, бесплатно и легко в обращении. Вы ставите задачу на день, неделю или год, указывайте их важность и сроки выполнения, и приложение, как ваш секретарь, ведёт полный учёт. Да, вы можете подумать: «Зачем мне это, если я целый день дома?» Однако мало кто будет спорить, что и дома есть немало задач: вымыть посуду, погулять с собакой, прочитать новости на ПАИ. Начиная с таких незатейливых планов, впоследствии вы сможете отлично научиться распоряжаться своим временем и получать удовольствие от его эффективности. Тайм-менеджмент сейчас дороже нефти, самое время себя в этом вопросе подтянуть.

Мы направляем свои усилия на то, чтобы вам было не скучно, а вы направьте усилия на самоизоляцию. Проводите время с пользой, скоро всё это закончится. Будьте здоровы.

Никита Черкашин