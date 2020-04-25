Главный санитарный врач: Пока рано возвращаться к нормальной жизни

21:24, 24 апреля 2020, ПАИ

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что пока ещё рано говорить о возвращении к нормальной жизни. Об этом пишет РИА Новости.

«Сегодня мы находимся в фазе жёстких ограничительных мер, всего два инкубационных периода для этого заболевания, два для того, чтобы остановить, окончательно быть уверенным, что мы проходим точку невозврата, этого крайне мало», - уверена Анна Попова.

По её словам, в течение третьего инкубационного периода «нужно очень чётко соблюдать все те меры, которые были предписаны». «Тогда мы будем уверены в том, что тот тренд, та динамика, которая сегодня намечается, будет нам позволять удерживать ситуацию и постепенно возвращаться к тем условиям жизни, к которым мы привыкли», - подытожила Попова.

