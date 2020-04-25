Несколько новых обсерваторов появятся в Псковской области

00:20, 25 апреля 2020, ПАИ

Несколько новых обсерваторов для контактировавших с коронавирусными больными появятся в Псковской области, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём видео в формате «вопрос-ответ», выложенном в Instagram.

Глава региона пояснил, что обсерватор - место для карантина контактных пациентов, откуда им запрещено выходить.

«Это не для всех категорий, а только для тех, кто по тем или иным причинам не может изолироваться дома. Допустим, если человек находится в группе риска, а дома у него пожилой родственник, очевидно, что подвергать риску пожилого человека необходимости нет, лучше провести 14 дней в отдельном месте, в изоляции», - заметил глава региона.

По его словам, каждое такое учреждение охраняется Росгвардией. «Там, конечно, организованы все необходимые бытовые условия. В связи с тем, что число заражённых коронавирусом в Псковской области растёт, таких обсерваторов нам нужно несколько. Что касается Палкинской межрайонной больницы: для северной зоны, где случаев заражения больше всего, нужны новые места для обсервации. Выбор Палкино обусловлен двумя факторами: удобная логистика и география, во-вторых, само здание больницы изначально приспособлено для таких целей. Это два наглухо изолированных друг от друга корпуса - в таких условиях могут находиться люди, которым предписано быть на обсервации, а персонал в то же время не будет напрямую с ними контактировать», - пояснил Михаил Ведерников.

Он напомнил, что в Псковской области уже действуют несколько таких обсерваторов. «По мере увеличения количества людей, которые должны находиться на карантине, их число будет расти: санаторий «Гороховое озеро» в Островском районе, обсерватор в Усвятах, в ближайшее время обсерватор появится в Палкино, рассматривается учреждение Невельском районе», - подытожил губернатор.