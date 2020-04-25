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Общество

Михаил Ведерников: Нарушители самоизоляции обесценивают усилия по борьбе с коронавирусом

Нарушители самоизоляции подвергают риску других, обесценивают работу врачей, поэтому будут строго наказываться, заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, отвечая на вопросы псковичей по ситуации с коронавирусом в своем Инстаграм-аккаунте.

«Я тоже человек. И мне тоже надоела маска, и мне тоже очень хочется на рыбалку». Фото: ПАИ

«Нарушители, которые будут делать бессмысленной изоляцию большинства, подвергать риску здоровье людей, обесценивать работу врачей и всех, кто сейчас находится на передовой, противостоит угрозе пандемии, будут строго наказываться», - сказал глава региона.

«На сегодня мы с вами справляемся с коронавирусной инфекцией. Подавляющее большинство людей соблюдают режим самоизоляции и все ограничительные меры. И судить о том, насколько мы справляемся нужно именно по тем людям, что находятся дома, а не тем, кто вышел на улицу без причины», - подчеркнул Ведерников. Он напомнил, что уровень заболеваемости в Псковской области «где-то в среднем в четыре раза нижем, чем по России — это оценка Роспоребнадзора»

«Любая вспышка любой производственный или больничный очаг может свести к минимуму действия, которые мы предпринимаем. Особую тревогу вызывают предстоящие майские праздники. Без жестких ограничительных мер пресечь контакты между людьми в эти дни будет просто невозможно. Могут появиться новые очаги, которые будут большой нагрузкой на наше здравоохранение. Именно поэтому многие запреты будут продлены до середины, а некоторые до конца мая», - отметил губернатор.

«Я тоже человек. И мне тоже надоела маска, и мне тоже очень хочется на рыбалку. Но нужно потерпеть, настроиться на серьезную работу по противодействию коронавирусу. Это может занять месяц, два. Все будет зависеть от нас с вами. Если мы сможем продержаться хотя бы месяц с указанными ограничениями, то постепенно начнем возвращаться к привычной жизни. Поверьте, это самый правильный и самый короткий вариант», - сказал губернатор.

Глава региона также ответил на вопросы про размер штрафов. «Многим запомнилась цифра в 15 тысяч рублей. Это был исключительный случай, фактически это была попытка собрать массовое мероприятие. В основном, для физических лиц штраф выносятся в сумме от 3 до 5 тысяч. Считаю, что это существенная сумма, достаточная для того, чтобы заставить задуматься, стоит ли выходить из дома без веской причины или нарушать предписанные меры безопасности», - отметил Михаил Ведерников.

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