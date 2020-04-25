Минкомсвязь запустили бесплатную горячую линию для помощи россиянам за рубежом

13:12, 25 апреля 2020, ПАИ

Россияне, которые до сих пор находятся за границей и не могут вернуться домой из-за коронавирусной инфекцией, могут круглосуточно получить по телефону консультации по вопросам помощи, в том как вернуться специальными авиарейсами.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Минкомсвязи России, исходящие звонки на номер горячей линии будут бесплатными для находящихся в роуминге российских граждан с 14:00 27 апреля. Горячая линия организована на базе колл-центра портала Госуслуг по телефону +7 (495) 249-75-77.

За границей сейчас находятся около 50 тысяч россиян, которые с конца марта 2020 года не могут вернуться домой из-за прекращения авиасообщения между РФ и другими странами.

Всего с 7 по 23 апреля 2020 года Правительством России организовано 39 специальных рейсов, на которых в Россию вернулись около 7 тысяч человек. Так, 18 и 19 апреля вернулись домой россияне из Великобритании, Индии, Таиланда.

Застрявшие за рубежом наши соотечественники получают по 2400 рублей в день по распоряжению правительства.