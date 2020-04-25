Звезды российской эстрады спели песню в поддержку врачей

14:14, 25 апреля 2020, ПАИ

Российские певцы и музыканты спели и записали песню «Спасибо нашим докторам» в поддержку врачей, которые сейчас работают на передовой и борются с коронавирусом.

Об этом написал в своём Instagram певец Леонид Агутин. Песню исполнили Николай Басков, Стас Михайлов, EMIN, Слава, Artik & Asti, Ирина Дубцова, Александр Панайотов, Любовь Успенская, Наргиз и Brandon Stone. Автор песни - певец и композитор Brandon Stone.

«Дай Бог нашим медицинским работникам и врачам всего мира терпения, здоровья и удачи в эти тяжелейшие дни! Друзья, давайте вместе поможем нашим героям, просто оставаясь дома! Мы вместе!», - подписал видео Леонид Агутин.

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