В четырех приграничных районах Псковской области модернизируют школы и больницы

17:09, 25 апреля 2020, ПАИ

Губернатор Михаил Ведерников провел совещание с Первым Заместителем Верой Емельяновой, вице-губернатором Василием Осиповым по модернизации инфраструктуры приграничных территорий. Ранее президент Владимир Путин поддержал предложение Михаила Ведерникова и поручил правительству оказать помощь в развитии приграничных районов.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, первоочередное внимание по модернизации будет уделено школам и больницам. В школах Печорской лингвистической гимназии, Линовской средней школы в Пыталовском районе, Кузнецовской средней школы в Себежском районе и Подборовской школы в Гдовском районе проведут реконструкцию зданий или построят пристройки.

А больницы, расположенные в Печорском, Пыталовском, Себежском и Гдовском районах будут капитально отремонтированы и оснащены современным медицинским оборудованием и мебелью.

Василий Осипов доложил о текущей работе с Министерством строительства и ЖКХ РФ, а также Министерством транспорта. Поручение Президента РФ ориентировано на ремонт автодорог и переселение граждан из аварийного и ветхого жилья.

Губернатор отметил, что проектные работы необходимо провести в этом году, и поручил вице-губернаторам детально проработать вопросы подготовки проектно-сметной документации, а также механизм выделения финансирования.