Глава комитета Госдумы Леонид Калашников заразился коронавирусом от водителя

21:08, 25 апреля 2020, ПАИ

У главы комитета Госдумы по делам СНГ Леонида Калашникова врачи диагностировали двустороннюю пневмонию, вызванную коронавирусом. Об этом сообщают РИА Новости.

Анализ на коронавирус у Леонида Калашникова был отрицательным, выявить заболевание удалось только с помощью компьютерной томографии.

"Анализы не подтверждались, я сам поехал на компьютерную томографию, и там сразу стало все ясно", — рассказал он РИА Новостям.

Глава комитета добавил, что заразился от водителя, который болел на прошлой неделе.

По состоянию на 25 апреля в России общее число заболевших достигло 74 588 человек, умерли 681 пациент, выздоровели ― 6250.