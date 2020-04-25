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Столкнувшиеся в Пскове на Леона Поземского машины зацепили припаркованный «Рено»

В Пскове при столкновении двух машин пострадала припаркованная третья. Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области.

По предварительным данным, дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 25 апреля, в 16:20 у дома №92 на улице Леона Поземского. Об этом сообщила Псковскому агентству информации старший инспектор по пропаганде ГИБДД города Пскова Юлия Федорова.

50-летний водитель автомобиля «Volvo », поворачивая налево, не пропустил двигающийся в прямом направлении по встречной полосе «Chery Tiggo», которым управлял 58-летний мужчина. В результате от удара «Chery Tiggo» наехал на припаркованный автомобиль «Renault Trafic», который стоял с правой стороны. В «enault Trafic» никого не было.

Оба водители трезвы, никто не пострадал.

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