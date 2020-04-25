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Два человека пострадали в результате ДТП во Пскове

В Пскове 25 апреля, около 20.40 на улице Льва Толстого, 1, возле Летнего Сада, водитель автомобиля «ВАЗ-2107» не справился с управлением и допустил наезд на фонарный столб, об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

В  результате ДТП пострадали два человека, водитель и пассажир. Они получили травмы и были  госпитализированы прибывшей бригадой скорой медицинской помощи. 

  • Два человека пострадали в результате ДТП во Пскове
    Фото: ПАИ
  • Два человека пострадали в результате ДТП во Пскове
    Фото: ПАИ
  • Два человека пострадали в результате ДТП во Пскове
    Фото: ПАИ
  • Два человека пострадали в результате ДТП во Пскове
    Фото: ПАИ
  • Два человека пострадали в результате ДТП во Пскове
    Фото: ПАИ

На  месте работают сотрудники ДПС. Обстоятельства произошедшего выясняются.

 

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