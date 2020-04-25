Два человека пострадали в результате ДТП во Пскове

22:28, 25 апреля 2020, ПАИ

В Пскове 25 апреля, около 20.40 на улице Льва Толстого, 1, возле Летнего Сада, водитель автомобиля «ВАЗ-2107» не справился с управлением и допустил наезд на фонарный столб, об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

В результате ДТП пострадали два человека, водитель и пассажир. Они получили травмы и были госпитализированы прибывшей бригадой скорой медицинской помощи.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ









На месте работают сотрудники ДПС. Обстоятельства произошедшего выясняются.