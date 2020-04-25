Администрация Пыталовского района просит жителей высказать идеи по благоустройству территории возле школы
Администрация Пыталовского района приглашает местных жителей принять участие в общественном обсуждении проекта благоустройства общественной территории, прилегающей к Пыталовской школе, где находится летняя танцевальная площадка, сцена под открытым небом и городской стадион. Об этом сообщается в соцсети «ВКонтакте» в группе «Администрация Пыталовского района».
«Просим местных жителей, активистов, предпринимателей и всех горожан, которым небезразлично будущее этой территории поделиться своими идеями и пожеланиями в комментариях», - сообщается в социальной сети.
Благоустройство общественной территории запланировано в рамках участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, реализация которых предусмотрена в 2021 – 2022 годах.
Также в Пыталовском районе отремонтируют больницу в рамках проекта модернизации приграничных территорий.