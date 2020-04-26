До +10 градусов прогреется воздух в Псковской области 26 апреля

08:58, 26 апреля 2020, ПАИ

В воскресенье, 26 апреля, в Псковской области температура воздуха будет доходить до +10 градусов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области со ссылкой на прогноз Псковского ЦГМС.

Температура по области ночью держалась в пределах -5…0 градусов, днем ожидается +5…+10 градусов.

Синоптики прогнозируют переменную облачность, осадков не ожидается.

Ветер будет северных и северо-западных направлений, его скорость будет достигать 5-10 метров в секунду.

Опасных или неблагоприятных метеорологических явлений не прогнозируется.