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Общество

До +10 градусов прогреется воздух в Псковской области 26 апреля

Сегодня будет солнечно! Фото: Дарья Хваткова.

В воскресенье, 26 апреля, в Псковской области температура воздуха будет доходить до +10 градусов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области со ссылкой на прогноз Псковского ЦГМС.

Температура по области ночью держалась в пределах -5…0 градусов, днем ожидается +5…+10 градусов.

Синоптики прогнозируют переменную облачность, осадков не ожидается.

Ветер будет северных и северо-западных направлений, его скорость будет достигать 5-10 метров в секунду.

Опасных или неблагоприятных метеорологических явлений не прогнозируется.

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