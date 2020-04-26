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Политика

26 апреля день рождения празднует первый вице-губернатор Псковской области

26 апреля Вера Емельянова празднует 60-летие.

26 апреля день рождения отмечает первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова.

Вера Емельянова родилась в Себеже 26 апреля 1960 года. В 1984 году окончила государственный педагогический институт имени Кирова по специальности «русский язык и литература». В 1997 году окончила Российскую академию государственной службы при президенте Российской Федерации по специальности «государственное и муниципальное управление». В 2005 году защитила кандидатскую диссертацию по экономике.

С 1977 года Вера Емельянова работала  в средней общеобразовательной школе № 15 города Пскова на разных должностях, с 1988 года стала директором школы.

В 1994 году Вера Емельянова стала первым заместителем начальника главного управления образования Псковской области, с 1997 – возглавила управление. В 2010 году Вера Емельянова стала заместителем губернатора Псковской области, в 2014 году – первым вице-губернатором Псковской области.

Первый вице-губернатор региона носит почетное звание «Заслуженный учитель школы Российской Федерации», является почетным академиком Академии творческой педагогики, награждена медалью Пушкина и орденом Почета. Имя Веры Емельяновой занесено в книгу «Золотая летопись славных дел к 1100-летию Пскова».

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