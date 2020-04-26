25 миллионов рублей на развитие детского футбола выделят в Псковской области

12:30, 26 апреля 2020, ПАИ

В Псковской области на подготовку молодых футболистов выделят 25 миллионов рублей. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе региональной администрации, Михаил Ведерников провел совещание, посвященное перспективам развития футбольного клуба «Псков».

Глава региона напомнил, что в первую очередь поддержку получит детский футбол. В футбольном клубе «Псков» занимаются 350 молодых спортсменов.

Участники совещания обсудили и дальнейшую работу профессиональной команды. Футбольный клуб «Псков» может встретить трудности при лицензировании на следующий спортивный сезон. В соответствии с правилами Российского футбольного союза необходимо пройти сертификацию футбольного поля, но в это время стадион «Локомотив», где располагается клуб, будет ремонтироваться. Кроме того, в сложившейся экономической ситуации непросто будет найти внебюджетные источники финансирования команды.

Алексей Севастьянов, президент Псковской областной федерации футбола, президент футбольного клуба «747» предложил организовать следующий сезон на любительском уровне, чтобы принять участие в чемпионате Северо-Западного федерального округа. «Это шаг назад с возможностью затем сделать два шага вперед. Выиграем чемпионат СЗФО – сможем вернуться в Профессиональную футбольную лигу. У нас к тому времени уже будет подготовленная спортивная инфраструктура», - сказал он.

Михаил Ведерников заметил, что параллельно необходимо работать над организацией Попечительского совета, который позволит оказывать футболистам поддержку за счет внебюджетных источников.

Генеральный директор нового клуба Владимир Бабинин ранее заявил, что футбольный клуб «Псков» будет заявляться сразу во второй и третий дивизионы.