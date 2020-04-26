0
17:40
Иван Цецерский записал видео о своей самоизоляции
16:17
В 9 миллиардов рублей обойдется Псковской области сохранение экономики в условиях пандемии
14:33
Спрос псковичей на товары для здоровья в интернет-магазине вырос на 4495%
14:24
Псковские пожарные возложили цветы к мемориалу «Псковичам – жертвам Чернобыля»
13:11
Эстафета Победы «Псковской правды» состоится в формате флешмоба
12:51
В псковских магазинах появились витаминные наборы из имбиря, лимона и чеснока
11:41
Публикуем эксклюзивное видео врача-пульмонолога о работе санпропускника в псковском COVID-центре
Еще новости
Общество

25 миллионов рублей на развитие детского футбола выделят в Псковской области

Развитие футбола в Псковской области обсудили на совещании губернатора. Фото: Дарья Хваткова.

В Псковской области на подготовку молодых футболистов выделят 25 миллионов рублей. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе региональной администрации, Михаил Ведерников провел совещание, посвященное перспективам развития футбольного клуба «Псков».

Глава региона напомнил, что в первую очередь поддержку получит детский футбол. В футбольном клубе «Псков» занимаются 350 молодых спортсменов.

Участники совещания обсудили и дальнейшую работу профессиональной команды. Футбольный клуб «Псков» может встретить трудности при лицензировании на следующий спортивный сезон. В соответствии с правилами Российского футбольного союза необходимо пройти сертификацию футбольного поля, но в это время стадион «Локомотив», где располагается клуб, будет ремонтироваться. Кроме того, в сложившейся экономической ситуации непросто будет найти внебюджетные источники финансирования команды.

Алексей Севастьянов, президент Псковской областной федерации футбола, президент футбольного клуба «747» предложил организовать следующий сезон на любительском уровне, чтобы принять участие в чемпионате Северо-Западного федерального округа. «Это шаг назад с возможностью затем сделать два шага вперед. Выиграем чемпионат СЗФО – сможем вернуться в Профессиональную футбольную лигу. У нас к тому времени уже будет подготовленная спортивная инфраструктура», - сказал он.

Михаил Ведерников заметил, что параллельно необходимо работать над организацией Попечительского совета, который позволит оказывать футболистам поддержку за счет внебюджетных источников.

Генеральный директор нового клуба Владимир Бабинин ранее заявил, что футбольный клуб «Псков» будет заявляться сразу во второй и третий дивизионы.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

Иван Цецерский записал видео о своей самоизоляции
26 апреля 2020
Иван Цецерский записал видео о своей самоизоляции
В 9 миллиардов рублей обойдется Псковской области сохранение экономики в условиях пандемии
26 апреля 2020
В 9 миллиардов рублей обойдется Псковской области сохранение экономики в условиях пандемии
Спрос псковичей на товары для здоровья в интернет-магазине вырос на 4495%
26 апреля 2020
Спрос псковичей на товары для здоровья в интернет-магазине вырос на 4495%
Псковские пожарные возложили цветы к мемориалу «Псковичам – жертвам Чернобыля»
26 апреля 2020
Псковские пожарные возложили цветы к мемориалу «Псковичам – жертвам Чернобыля»
Эстафета Победы «Псковской правды» состоится в формате флешмоба
26 апреля 2020
Эстафета Победы «Псковской правды» состоится в формате флешмоба
В псковских магазинах появились витаминные наборы из имбиря, лимона и чеснока
26 апреля 2020
В псковских магазинах появились витаминные наборы из имбиря, лимона и чеснока 2
Публикуем эксклюзивное видео врача-пульмонолога о работе санпропускника в псковском COVID-центре
26 апреля 2020
Публикуем эксклюзивное видео врача-пульмонолога о работе санпропускника в псковском COVID-центре 1
Количество зараженных коронавирусом в Псковской области выросло до 122
26 апреля 2020
Количество зараженных коронавирусом в Псковской области выросло до 122

Идет загрузка...